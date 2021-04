Trois nouveaux bus France Services dans les Côtes d'Armor

Comment rendre accessible les services publics quand ceux-ci sont de plus en plus nombreux à fermer, éloignant encore un peu plus les citoyens, habitant en campagne ? L'Etat a trouvé la parade en déployant des bus France Services. Deux nouveaux bus France service circuleront bientôt dans le département. Jean-Claude Rouat, responsable du service clients de la MSA d'Armorique, répond aux questions de Dominique Chapron.