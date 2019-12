Trois question à.........Olivier Guillard

L’ancienne lauréate du prix Nobel de la Paix et actuelle co-dirigeante de la Birmanie Aung San Suu Kyi est auditionné depuis hier par la Cour Internationale de Justice à la Haye… Elle est venue défendre son pays, la Birmanie accusée de génocide à l’encontre de la minorité musulmane des Rohingyas. C’est la Gambie qui a porté l’accusation au nom des 57 états membre de l’Organisation de la Coopération islamique…. Nous en parlons ce matin avec Olivier Guillard, chercheur au Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora qui dépend de l’Université du Québec à Montréal….