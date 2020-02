Trois questions à.........Bruno Cautrès

Emmanuel Macron organisait mardi 11 février une réunion avec sa majorité à l’Assemblée Nationale… En plus de l’exclusion de Cédric Villani, quatre députées ont déjà quitté le parti La République En Marche en 2020…Ce qui porte le total à vingt depuis 2017… Les députés ont été éprouvés par la crise des gilets jaunes puis par la contestation populaire d’une réforme des retraites qu’ils doivent maintenant adopté à marche forcée…Depuis une semaine ils sont critiqué pour avoir rejeté une loi sur l’allongement du deuil d’un enfant, sur ordre du gouvernement… Objectif pour le président est maintenant de resserrer les rangs dans un groupe qui semble en difficulté On en parle avec Bruno Cautrès chercheur au CEVIPOF et enseignement à SciencePo…