Trois questions à... Alexandre Taithe

L'Ethiopie a lancé en 2012 la construction d'un barrage hydraulique sur le Nil bleu. Un projet source de tension avec l'Egypte, située en aval, qui dépend du fleuve pour plus de 90% de son approvisionnement en eau et avec le Soudan, pays où le Nil Bleu converge avec le Nil blanc. Cela fait neuf ans que des discussions sont en cours pour mettre fin aux tensions. Mais jusqu'ici elles n'ont jamais abouti. L'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan, s'étaient donnés jusqu'au 15 janvier pour trouver un compromis. L'analyse d'Alexandre Taithe, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions de l'eau, auteur de "Partager l'eau : les enjeux de demain" (Éditions Technip).