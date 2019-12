Trois questions à........Mahamadou Savadogo

Fin novembre le ministère français des affaires étrangères a entiermenet déconseillé le Burkina Faso comme destination à ses voyageurs. Concretement cette directive se matérialise par la carte du Quai d'Orsay. Le Burkina est désomais passé au rouge aux frontières Nord, Est et Ouest et en Orange dans le Sud du pays. Côté Burkinabè cette décision à fait grincer des dents ces derniers jours. Nous en parlons ce matin avec Mahamoudou Savadogo, spécialiste des questions d'extremisme religieux au Sahel et chercheur pour le Carrefour de recherche action pour le développement et la démocratie