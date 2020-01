Trois Questions à..........Marc-Antoine Boidin

Le Festival de la Bande Dessiné d'Angoulême qui s’ouvre aujourd’hui doit inaugurer en 2020 l’Année de la BD voulu par le ministre de la culture Franck Riester… Mais paradoxalement, dans une industrie galopante depuis quelques années, leurs auteurs apparaissent comme les laissés pour compte… Une enquête en 2016 montrait que 53% d’entr eux avait un revenu inférieur au SMIC annuel...Sortie il y a une semaine le rapport Racine préconise 23 mesure pour améliorer la situation des auteurs… Nous en parlons ce matin avec Marc-Antoine Boidin, auteur et dessinateur de bande dessinée et vice président du pôle BD du SNAC, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs