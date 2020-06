Trois questions à... Anne Brunner

A partir de quel seuil, peut-on dire qu'on est riches ? Et bien, l’Observatoire français des inégalités vient de sortir son premier rapport sur les riches en France. Et il ne s'agit pas de détester les riches, mais plutôt d'avoir un outil d'étude pour connaitre la répartition des richesses dans le pays. On en parle ce matin avec Anne Brunner, directrice d'études à l'observatoire des inégalités.