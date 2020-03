Trois questions à... Bernard Binétruy

Samedi 28 mars, lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fixé un objectif de dépistage : il espère pouvoir procéder à 50 000 tests classiques et 30 000 tests rapides quotidiennement d'ici la fin du mois d'avril. On parle de tests PCR, de tests sérologiques. Mais que permettent-ils de tester ? Quel est leur rôle dans le déconfinement ? On en parle avec Bernard Binétruy, directeur de recherche Inserm.