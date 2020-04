Trois questions à... Bernard Caiazzo

Alors que la majorité des acteurs du sport professionnel avaient décidé de mettre fin à leur saison, le Top 14, la Pro D2 et les championnats de football attendaient les annonces gouvernementales du plan de déconfinement. C'est désormais chose faite et la saison 2019-2020 ne pourra pas reprendre. Une annonce qui met fin aux espoirs des présidents de clubs de football et de la Ligue de football professionnels. Tous s'inquiètent de l'impact économique de ce manque à gagner sur leur club. On en parle ce matin avec Bernard Caiäzzo, président du conseil de surveillance de Saint-Etienne, également président de Première Ligue, le syndicat regroupant les principaux clubs de Ligue 1