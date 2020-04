Trois questions à... Bruno Parmentier

C'est le monde tout entier qui est confronté à sa pire crise depuis 1945, avec 43 000 morts dont 30 000 morts rien qu'en Europe. Et cette crise sanitaire pourrait se transformer en crise alimentaire mondiale. Une inquiétude qu'ont partagées aujourd'hui les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce. Selon ces deux agences, il existe un risque de "pénurie alimentaire" en raison des perturbations dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Les explications de Bruno Parmentier, spécialiste des questions d'agriculture et d'alimentation, auteur de "Faim zéro" aux éditions la découverte.