Trois questions à... Christian Bouquet

Emmanuel Macron se rend en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour une visite de deux jours. Objectif : célébrer les fêtes de fin d’année en compagnie des forces stationnées dans le pays et renforcer les relations bilatérales. Comme il l’a fait au Niger en 2017, puis au Tchad en 2018, il partagera un dîner de Noël ce soir avec les forces françaises présentes en Côte d’Ivoire dans le camp de Port-Bouët, près d’Abidjan. Une visite qui se déroule dans un contexte politique particulier puisque dans un an se tiendra l'élection présidentielle. On en parle avec Christian Bouquet, chercheur au Laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences-Po Bordeaux.