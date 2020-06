Trois questions à... Cyril Coulet

Avec sa stratégie de gestion souple de l’épidémie, la Suède se classe au 5ème rang mondial des pays à la plus forte mortalité, avec quatre fois plus de décès que l’ensemble de ses voisins nordiques. Et la santé économique du pays ne s’en porte pas mieux. Alors comment analyser cette stratégie ? On en parle avec le chercheur Cyril Coulet, spécialiste des pays scandinaves.