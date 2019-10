Après l'aval de la préfecture et l'annonce par la région Nouvelle-Aquitaine d'un soutien budgétaire sur trois ans, ça y est, le projet est sur les rails. La Gâtine poitevine va devenir, d'ici quelques années, un parc naturel régional. Le deuxième, dans le département des Deux-Sèvres, et le sixième à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Un parc naturel régional, qu'est-ce que c'est ? Comment s'acquiert cette labellisation ? Le parc de la Gâtine Poitevine, c'est pour quand ? RCF Poitou a posé trois questions à Didier Gaillard, maire de Ménigoute et président du Pays de Gâtine.