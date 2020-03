Trois questions à... Eric Fregona

On en parle peut-être un peu moins, et pourtant le coronavirus risque d'y faire des ravages : les ehpad. Pas de chiffres officiels encore mais depuis quelques jours, les décès dans les établissements pour personnes âgées sont de plus en plus nombreux et le personnel alerte sur le manque de moyens pour faire face. Pour en parler ce matin, avec nous, Eric Fregona directeur adjoint de l'association des directeurs au service des personnes âgées.