Trois questions à... Fanny Parise

Désormais, le confinement concerne la moitié de l'humanité. Un temps vécu par certains comme un temps pour soi, de ressourcement. Pour les autres, ceux qu'on appelle les personnels essentiels, c'est une période très dense, avec beaucoup de stress et de nombreuses heures. Mais est-ce que ce moment à part va permettre une transition vers de nouveaux modes de vie ? Fanny Parise, anthropologue de la consommation et chercheuse à l'Institut lémanique de théologie pratique de l'Université de Lausanne mène actuellement une enquête quantitative en ligne, menée auprès d'un échantillon de 6000 personnes représentatif de la population de France et de Suisse, âgée de 18 à 70 ans établi sur la base de quotas sur les critères suivants : âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, région et taille de l'agglomération de résidence ; et sur une étude qualitative en cours, menée auprès d'un échantillon de 60 individus.