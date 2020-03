Trois questions à... Françoise Vimeux

Ils l’avaient surnommée la « Marche du siècle », et elle a été, effectivement, historique. Il y a un an, le samedi 16 mars 2019, 350 000 personnes manifestent en France pour lutter contre le changement climatique. Depuis le mouvement a pris de l'ampleur, avec notamment une jeunesse fortement mobilisée depuis plusieurs mois. Avec de nouvelles actions annoncées ce vendredi 13 mars et ce samedi 14 mars. Mais cette prise de conscience du grand public a-t-elle eu un impact sur le travail des scientifiques ? Nous en parlons avec Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement.