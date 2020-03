Trois questions à... Henri Bies-Péré

Et comment ça se passe du côté des agriculteurs ? Evidemment pas de télétravail donc on continue à travailler normalement en évitant les contacts. Et le gouvernement a confirmé aux organisations professionnelles qu'aucune attestation n'est requise pour la conduite de tracteurs, automoteurs et télescopiques, et que tous les déplacements en lien avec l’activité agricole sont autorisés. Ce n'est pas ça qui inquiète particulièrement les agriculteurs. On en parle avec Henri Bies Péré, vice président de la FNSEA, 1er syndicat agricole, éleveur de vaches laitières dans le Béarn.