Trois questions à... Jean Garrigues

Combien de maires ruraux accepteront de se représenter aux élections municipales en mars 2020 ? 2019 est l'année du ras-le-bol des maires : plus de tâches, de moins en moins de moyens, mais toujours les mêmes attentes de la part de la population. Des élections qui interviendront près d'un an et demi après la crise des gilets jaunes et dans un contexte social tendu. Etat des lieux avec Jean Garrigues, professeur à l'université d'Orléans, président du Comité d'histoire parlementaire et politique.

Les candidats ont jusqu'au 27 février. Et dans les dates à retenir, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ou si vous avez déménagé, vous avez jusqu'au 7 février pour le faire.