Trois questions à... Jean Jouzel

La pandémie de coronavirus baisse les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, partout où la réponse à la pandémie affecte les déplacements et le travail. Mais le répit ne pourrait être que de courte durée... À moins que la situation ne provoque une prise de conscience inédite.On en parle ce matin avec le climatologue et glaciologue Jean Jouzel.