Trois questions à... Jean Paul Carterets

Ce mardi 10 décembre 2019, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Objectif : entraîner le retrait pur et simple de la réforme qu'Édouard Philippe entend dévoiler mercredi. Les enseignants devraient à nouveau être fortement mobilisés. Avec pour conséquence des difficultés pour les parents d'enfants scolarisés dans les établissements touchés par la grève. Notamment dans les écoles primaires publiques. Au-delà de 25% de grévistes, les communes doivent assurer un service d'accueil minimum. Et pour certaines communes rurales, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. On en parle avec Jean-Paul Carterets, vice-président de l'Association des maires ruraux de France en charge de l'éducation.