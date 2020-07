Trois questions à... Jean-Yves Heurtebise

Hong Kong devait aujourd’hui célébrer le 23e anniversaire de sa rétrocession à la Chine. Mais la fête est finalement gâchée, puisque le parlement chinois vient d'adopter, à l'unanimité, la loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong. Elle est entrée en vigueur à minuit, et prévoit de réprimer le "séparatisme", le "terrorisme", la "subversion" et la "collusion avec des forces extérieures et étrangères". Mais en réalité, les défenseurs de la démocratie craignent surtout que le texte soit un moyen de mettre un terme à la semi-autonomie de Hong Kong et de punir la moindre dissidence. D'après Jean-Yves Heurtebise, maître de conférences à l’Université catholique de Fujen à Taïwan, et chercheur associé au Centre d’études français sur la Chine contemporaine, tout cela pourrait en tout cas avoir des conséquences sur les relations internationales entre Pékin et Washington.