Trois questions à... Jérôme Golebiowski

C'est désormais considéré comme l'un des symptômes caractéristiques du Covid-19. La perte d'odorat et de goût a été constatée chez les patients atteints de formes bénignes du coronavirus. Pour en savoir plus, plus de 500 chercheurs, originaires de 38 pays, se sont regroupés au sein du Consortium mondial pour la recherche chémosensorielle (ou GCCR pour Global Consortium for Chemosensory Research) pour lancer une grande enquête internationale. Un court questionnaire disponible en 20 langues pour essayer de comprendre la fréquence et la nature de ce phénomène. On en parle avec le professeur Jérôme Golebiowski de l’Institut de chimie de Nice qui coordonne la partie « France » de l’étude.