Trois questions à... Jérôme Valentin

La crise du Covid-19 a clairement fait apparaître l'avantage des déplacements à vélo, spécialement en ville. Par conséquence, Etat et collectivités locales ont tout mis en œuvre pour favoriser ce mode doux de transport : nouvelles pistes cyclables, aides à l’achat proposées par le gouvernement. Et l'effet escompté commence à se faire sentir : les Français s'équipent. L’Union sport et cycle, le syndicat du secteur, enregistre une hausse des ventes de 114 % (cycle et accessoires) pour les trois dernières semaines de mai. Décryptage avec son président Jérôme Valentin, également président de Cycleurope, créateur, fabricant et distributeur de vélos.