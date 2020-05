Trois questions à... Luc Rouban

Symboliquement, c'est important. Les députés En Marche n'ont plus à eux seuls la majorité absolue à l'Assemblée nationale… 17 marcheurs ou anciens marcheurs, de sensibilité gauche ou écolo, ont décidé de créer un nouveau groupe parlementaire. Son nom : EDS pour Ecologie, Démocratie et Solidarité. Alors, cela ne veut pas dire que le gouvernement n'a plus de majorité pour faire adopter ses textes et réformes. Car il devrait pouvoir compter sur le Modem.

Analyse de ce mouvement avec Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po.