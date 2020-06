Trois questions à... Malik Badsi

Où allez-vous partir en vacances cet été ? Une question que vous êtes nombreux à vous poser… Car le gouvernement préconise de ne pas voyager à l'étranger et de rester en France. Tout le monde est donc à la recherche d'un hôtel ou d'une location pour cet été. Mais quand on est en situation de handicap, la recherche se complique. Malik Badsi, fondateur de Yoola, agence de voyage française spécialisée et leader dans les voyages adaptés aux personnes en situation de handicap depuis 2010, a donc décidé de lancer une plateforme intitulée la France accessible. Elle propose aux propriétaires, particuliers, mais aussi hôteliers ou associations spécialisées, et bien, de mettre en ligne des lieux aménagés. Une sorte de Airbnb, spécialement dédié aux personnes en situation de handicap.

Des offres à retrouver sur le site : www.la-france-accessible.fr