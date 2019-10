Trois questions à P. de Riberolles, administrateur de Provence Verte Solidarité

L'association présentera demain le projet ICTHUS - Initiatives Coopératives pour Humaniser et Unifier les Solidarités en Provence Verte - à l'occasion des Rencontres de la Diaconie en Provence Verte-Verdon organisées à Cotignac. Quel est but son but ? On en parle avec Pierre de Riberolles, administrateur de Provence Verte Solidarité.