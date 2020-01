Trois questions à... Patrick Desbois

Israël accueille une quarantaine de dirigeants cette semaine pour marquer le 75ème anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, dans l’un des plus grands rassemblements de leaders jamais organisés à Jérusalem. Une cérémonie doit notamment avoir lieu au mémorial de la Shoah, à Yad Vashem.

Le père Patrick Desbois, président de l'association Yahad In Unum, une association française créée pour localiser les sites de fosses communes des victimes juives et roms assassinées par les nazis en Europe de l'est durant la Seconde Guerre mondiale, évoque la question de la mémoire de la Shoah.

