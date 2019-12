Trois questions à... Philippe Lévêque

Et si vous deveniez propriétaire d'un tableau Picasso ? Cela vous paraît sans doute inaccessible car une toile du maître espagnol coûte normalement plusieurs millions d'euros. Mais une loterie à but caritatif organisée par l'ONG Care vous propose de jouer : 200 000 tickets d'une valeur de 100 euros sont mis en vente. Un tirage au sort aura lieu au mois de janvier. Les fonds levés par cette vente vont servir à financer un projet de l'ONG Care en Afrique. On en parle ce matin avec Philippe Lévêque, directeur de CARE France.