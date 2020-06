Trois questions à... Pierric Chalvin

En pleine épidémie du coronavirus, c'était un des objets les plus recherchés en France : le masque. Deux mois plus tard, on est passé d'une pénurie à une surproduction. De nombreuses entreprises textiles françaises voient, en effet, leurs commandes chuter. Pierric Chalvin, le délégué général d’Unitex, qui fédère les entreprises du textile en Auvergne-Rhône Alpes (1ère région textile de France) parle de "sous-commandes". "Les entreprises ont répondu à l'appel du gouvernement pour produire. Mais, depuis dix jours, il y a une chute brutale des commandes de la part de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises", explique-t-il. Selon Pierric Chalvin, il faut que la commande publique soit dirigée vers les entreprises françaises ou bien que l'Etat rachèe les stocks. Il appelle aussi entreprises et particuliers à privilégier le "Made in France".