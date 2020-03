Trois questions à... Romain Charles

Les astronautes connaissent bien le confinement. Il faut dire qu'ils se mettent en quarantaine 15 jours avant leur départ pour la Station spatiale internationale pour se protéger des microbes avant le départ. Il y a, évidemment, le confinement à bord de l'ISS pendant plusieurs mois. Et puis à leur retour au moins un mois et demi pour protéger leur organisme.

Romain Charles n'a jamais été dans l'espace mais il connait bien le confinement. Il a participé en 2011 à la mission "Mars 500". Elle avait pour but de récréer les véritables conditions d'un voyager aller-retour vers Mars et de voir si « l'Homme était psychologiquement et physiologiquement capable d'endurer le confinement d'un tel voyage vers Mars ». Cet ingénieur support des astronautes européens à l’Agence spatiale européenne a été chargé de s'occuper de Thomas Pesquet lors de sa mission à bord de l’ISS.