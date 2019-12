Trois questions à... Samuel Leré

Vous l'avez peut-être remarqué mais cette année, la tendance est à un Noël plus respectueux de l'environnement. Cela s'explique sans doute par la prise de conscience du réchauffement climatique ou encore de la mobilisation citoyenne pour le climat. Il y a quelques jours, un collectif de 68 personnalités et artistes, surnommé The Freaks – parmi lesquels Charles Berling, Calogero, Shaka Ponk ou encore Laure Manaudou –, s'est engagé dans une tribune au « Monde », à mettre en pratique une liste de petits gestes permettant de réduire notre impact sur la planète. Des gestes qu'on peut trouver sur leur site internet. On en parle avec Samuel Léré, responsable du plaidoyer au sein de la Fondation Nicolas Hulot qui les a aidés à établir cette liste de bons gestes.

Et pour en savoir plus https://www.the-freaks.fr/