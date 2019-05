Trois questions à Sébastien Jansem, psdt du Syndicat Autonome des pompiers 83

Les syndicats de pompiers reçus au Sénat ce matin.

Les syndicats ont été entendus par la mission d’information relative à la sécurité des sapeurs-pompiers.

Les sénateurs essayent de comprendre pourquoi les agressions se multiplient et vont tenter de proposer des solutions pour endiguer ce phénomène.

Un protocole a déjà été créé en 2015 pour mieux coordonner l’intervention des pompiers avec celles des policiers et des gendarmes.

Pour le président du Syndicat Autonome des pompiers du Var, Sébastien Jansem, les procédures et les dispositifs existent mais ne sont pas bien appliqués...