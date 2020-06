Trois questions à... Valerie Ghent

L'émotion reste toujours intacte deux semaines après la mort de George Floyd, cet homme noir asphyxié, un genou sur le coup; par un policier blanc à Minneapolis. Un événement qui a suscité tout autour du monde de nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières. A New York, aux Etats Unis, la plus grande ville américaine a dû imposer un couvre-feu aux habitants pour la première fois depuis 1943. Nous avons pu joindre sur place Valérie Ghent. Elle est chanteuse et vit dans le quartier de West Village, où se déroulent de nombreuses manifestations.