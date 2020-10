"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même" (Mt 22,34-40)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

les pharisiens,

apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,

se réunirent,

et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus

pour le mettre à l’épreuve :

« Maître, dans la Loi,

quel est le grand commandement ? »

Jésus lui répondit :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur,

de toute ton âme et de tout ton esprit.

Voilà le grand, le premier commandement.

Et le second lui est semblable :

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

De ces deux commandements

dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »



Source : AELF

Méditation du Père Emmanuel Payen

L’amour de Dieu et l’amour du frère : c’est tout un…

Les deux sont semblables, nous dit Jésus.

L’amour de Dieu et l’amour du frère sont deux attitudes, deux démarches, deux commandements inséparables.



En christianisme, il n’y a que l’Amour. Il n’y a qu’un seul Amour : Dieu et les frères ne font qu’un, au point qu’il est écrit que « Celui qui dit aimer Dieu sans aimer son frère est un menteur ».



Jésus nous invite à aimer Dieu en aimant notre frère qui est à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Pour savoir si vraiment j’aime Dieu, demandons-nous : est-ce que j’aime mon frère ? ma sœur ? Est- ce que j’aime toute personne comme un frère, une sœur ?

Quelle est mon attitude vis à vis des personnes très différentes de moi, de ma culture, de mon éducation, de mon mode de vie, de mes convictions ?



En vérité, ne sommes-nous pas tous des handicapés de l’Amour, souvent centrés sur nous même, au point de limiter notre amour de Dieu à celui qui nous ressemble…

Or, Jésus nous demande d’aimer, pas seulement un petit peu, mais toujours plus, « de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. »



Dieu qui est Amour, vient habiter en nous quand nous communions en recevant son corps à la messe. Il fait de nous sa demeure pour que nous aimions comme Lui nous aime, pour faire éclater nos peurs d’aimer, nos égoïsmes, nos aveuglements.



C’est la grâce que nous pouvons demander ce dimanche, les uns pour les autres…

Aimer Dieu en aimant son frère. Aimer Dieu en aimant son conjoint. Aimer Dieu en aimant ses enfants, ses parents…

Aimer Dieu en aimant ses collègues, ses élèves, ses professeurs, ses voisins ... et de proches en lointains, avoir un cœur et un esprit qui aime comme Jésus et Marie.



Seigneur Jésus, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons et projetons soit porté par l’élan de notre Amour pour Dieu et pour notre prochain.