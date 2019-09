"Tu es le Christ, le Messie de Dieu. – Il faut que le Fils de..." (Lc 9, 18-22)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart.

Comme ses disciples étaient là,

il les interrogea :

« Au dire des foules, qui suis-je ? »

Ils répondirent :

« Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ;

et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. »

Jésus leur demanda :

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

Alors Pierre prit la parole et dit :

« Le Christ, le Messie de Dieu. »

Mais Jésus, avec autorité,

leur défendit vivement de le dire à personne,

et déclara :

« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup,

qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,

qu’il soit tué,

et que, le troisième jour, il ressuscite. »

Source : AELF



Méditation Père Michel Quesnel

En se fondant sur les indications fournies par Marc et Matthieu, on appelle habituellement ce passage « La confession de Césarée ». Mais Luc ne fournit pas cette indication topographique. Il est original sur deux points par rapport aux passages parallèles. D’abord, Jésus interroge ses disciples après avoir prié. Et ensuite, l’identification que fournit Pierre est « Le Messie de Dieu », et non pas « Le Messie, le Fils du Dieu vivant », comme chez Matthieu ; ni « Le Messie » sans autre précision, comme chez Marc. Ces deux particularités de Luc peuvent nourrir notre méditation.

C’est après avoir prié que Jésus interroge ses disciples pour savoir ce que les foules pensent de lui. Il ne s’agit pas d’un simple sondage. Mais il veut savoir si le message qu’il a proclamé jusqu’ici a porté. C’est une question légitime. Après un weekend bien occupé par des célébrations, un prêtre ou un pasteur doit se mettre en présence de Dieu pour évaluer ce qu’il a fait : s’il a célébré de façon intense ; s’il a prononcé une homélie riche de contenu ou plutôt banale. Cela permet de corriger pour les prochaines fois ; cela permet aussi de confier au Seigneur les fidèles venus aux offices. On n’a pas seulement prononcé un discours. On a voulu mettre en valeur la Parole de Dieu pour qu’elle parle davantage. Il est bon de faire des bilans sous le regard du Père. Jésus nous en donne l’exemple.

C’est cohérent avec l’aveu que prononce Pierre. En reconnaissant que Jésus et le Messie de Dieu, l’apôtre a repéré une relation spéciale de Jésus à son Père. Jésus est un priant. Sans prière, une vie spirituelle est amputée d’une de ses dimensions fondamentales. Prions donc, frères.