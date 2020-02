"Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux" (Mt 16, 13-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,

demandait à ses disciples :

« Au dire des gens,

qui est le Fils de l’homme ? »

Ils répondirent :

« Pour les uns, Jean le Baptiste ;

pour d’autres, Élie ;

pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »

Jésus leur demanda :

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :

« Tu es le Christ,

le Fils du Dieu vivant ! »

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas :

ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,

mais mon Père qui est aux cieux.

Et moi, je te le déclare :

Tu es Pierre,

et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;

et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.

Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :

tout ce que tu auras lié sur la terre

sera lié dans les cieux,

et tout ce que tu auras délié sur la terre

sera délié dans les cieux. »



Source : AELF

Méditation du Pasteur J.P. Sternberger

L'Église du Christ, sur quoi, sur qui est-elle construite ?

Sur Pierre puisqu'il est écrit " tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Eglise".

Sur le Christ lui-même puisqu'il est écrit "Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ." (1 Corinthiens 3,11)

Sur les paroles mêmes du Christ selon qu'il est écrit : "Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. (Mt 7,24).

Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Église du Christ construite il y a deux millénaires, résiste encore aux bourrasques, aux tempêtes, aux incendies, subit l'érosion des siècles, s'endort parfois et se réveille, meurt et ressuscite.

Fondamentalement elle est sans doute construite sur la foi d'un homme appelé Pierre - pécheur aux deux sens du mot mais aussi croyant, sur la présence de Jésus appelé Christ, fils de l'homme, être humain selon sa parole, et aussi sur les paroles de ce Christ, portées jusqu'au bout de la terre par les apôtres puis par celles et ceux qui les ont suivis.

Aussi est-elle totalement humaine, cette Église.

Aussi est elle porteuse de quelque chose ou de quelqu'un qui parfois transparaît dans son témoignage auprès des femmes et des hommes.

Garde, Seigneur, ton Église aujourd'hui et toutes les Église qui la dessinent, belle et multicolore, à la surface du monde.

Amen