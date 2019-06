"Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux" (Mt 16, 13-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint matthieu

Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce qu’en disent les hommes ? » Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »

Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »



Méditation Père Michel Quesnel

En cette fête des apôtres Pierre et Paul, l’évangile est centré sur Pierre, le premier des Douze. Un homme contrasté, qui trahira son maître au moment de la Passion, mais à qui Dieu a donné de voir plus clair que ses compagnons. A la question que pose Jésus sur sa propre identité, il est le premier à répondre qu’il est le Messie d’Israël. Jésus ne répondait pourtant pas aux critères courant du messianisme juif de l’époque : pas d’armes ni d’armée ; une bienveillance envers tous, qui devenait suspecte quand elle s’exerçait envers des romains qui occupaient le pays.

Dans la réponse qu’il adresse à Pierre, Jésus ne souligne pas les qualités de l’apôtre, mais l’œuvre de Dieu en lui. Pierre n’est qu’un Petros, un mot grec qui désigne une pierre de taille variable ; mais quand Jésus parle de l’édifice qu’il va construire, il transforme Petros en Petra, un rocher, un roc. Si l’Eglise ne reposait que sur une pierre de taille modeste, elle ne subsisterait pas. Une maison construite sur un rocher, c’est autre chose, comme le disait Jésus dans le Sermon sur la montagne : « Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. »

L’Eglise est bâtie sur un roc. Elle tiendra, malgré les aléas de l’histoire. Mais comme Pierre, elle peut aussi trahir son maître. Cela ne l’empêche pas de subsister ; cela lui demande cependant de savoir reconnaître ses trahisons et de savoir demander pardon.

Quand ton Eglise se divise, Seigneur, quand elle est infidèle, quand des victimes souffrent des abus de pouvoir de ses membres, accorde-lui de se repentir et de s’ouvrir à ta miséricorde.