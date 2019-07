"Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des ..." (Mt 16, 13-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,

demandait à ses disciples :

« Au dire des gens,

qui est le Fils de l’homme ? »

Ils répondirent :

« Pour les uns, Jean le Baptiste ;

pour d’autres, Élie ;

pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »

Jésus leur demanda :

« Et vous, que dites-vous ?

Pour vous, qui suis-je ? »

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :

« Tu es le Christ,

le Fils du Dieu vivant ! »

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas :

ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,

mais mon Père qui est aux cieux.

Et moi, je te le déclare :

Tu es Pierre,

et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;

et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.

Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :

tout ce que tu auras lié sur la terre

sera lié dans les cieux,

et tout ce que tu auras délié sur la terre

sera délié dans les cieux. »

Alors, il ordonna aux disciples

de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

À partir de ce moment,

Jésus commença à montrer à ses disciples

qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,

souffrir beaucoup de la part des anciens,

des grands prêtres et des scribes,

être tué,

et le troisième jour ressusciter.

Pierre, le prenant à part,

se mit à lui faire de vifs reproches :

« Dieu t’en garde, Seigneur !

cela ne t’arrivera pas. »

Mais lui, se retournant, dit à Pierre :

« Passe derrière moi, Satan !

Tu es pour moi une occasion de chute :

tes pensées ne sont pas celles de Dieu,

mais celles des hommes. »

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« Aux dires des gens, qui suis-je ? » Voici que Matthieu nous présente Jésus en train

d’effectuer ce que nous qualifierions aujourd’hui d’enquête d’opinion. Comme les instituts de

sondage n’existaient pas à cette époque, il interroge directement ses disciples. A l’instar des

politiciens de tout bord, serait-il devenu soucieux de son image ? Je ne le pense pas, car l’Evangile

nous le montre constamment en train de se dérober à l’admiration des hommes, lorsqu’ils veulent le

faire roi. Il ne cherche pas à vérifier sa popularité, mais plutôt à savoir si les hommes ont compris le

message qu’il est venu apporter au monde.

« Aux dires des gens, qui suis-je ? » Les avis sont partagés. Les uns le prennent pour Jean le

Baptiste, d’autres pour Elie ou encore Jérémie ou l’un des prophètes… dans tous les cas, un homme

d’autrefois revenu à la vie. Ce qui caractérise ces réponses, c’est qu’elles cherchent à expliquer

Jésus par le passé. On ne lui reconnaît pas une identité propre. On n’envisage pas un avenir qui

pourrait être neuf.

Alors Jésus interroge ses disciples. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

Pierre prend la parole et répond avec assurance : « Tu es le Christ. » Apparemment, tout est dit ; il

n’y a plus rien à ajouter. Et pourtant sa réponse n’est-elle pas dangereuse, puisqu’aussitôt Jésus

défend vivement de la répéter à quiconque ?

Confesser, en effet, Jésus comme Christ, c’est risquer de reprendre à son compte l’attente

d’un Messie qui rétablirait la puissance d’Israël.

Jésus ne veut pas rentrer dans une telle étiquette. Sa façon de décliner son identité consistera

à annoncer à ses amis sa passion, sa mise à mort et sa résurrection.

« Pour toi, qui suis-je ? » Vingt siècles après, la question, ce matin, t’est à nouveau posée

directement. Méfie-toi des réponses rapides… des formules toutes faites.

L’important est de savoir si, pour toi, Jésus est un homme du passé, ou bien s’il est un être

du présent, ressuscité, qui continue de vivre au milieu de nous.