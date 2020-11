"Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en ..." (Mt 25, 14-15 . 19-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples cette parabole :

« C’est comme un homme qui partait en voyage :

il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.

À l’un il remit une somme de cinq talents,

à un autre deux talents,

au troisième un seul talent,

à chacun selon ses capacités.

Puis il partit.

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint

et il leur demanda des comptes.

Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,

présenta cinq autres talents

et dit :

‘Seigneur,

tu m’as confié cinq talents ;

voilà, j’en ai gagné cinq autres.’

Son maître lui déclara :

‘Très bien, serviteur bon et fidèle,

tu as été fidèle pour peu de choses,

je t’en confierai beaucoup ;

entre dans la joie de ton seigneur.’ »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Certains auditeurs sont sans doute surpris par cette lecture brève de la parabole des Talents, limitée aux dispositions prises par l’homme qui part en voyage, et à sa réaction vis-à-vis du serviteur qui avait reçu cinq talents et en gagna cinq autres, soit cinq versets sur les dix-sept que couvre la parabole. Le reste, nous devons le reconstituer de mémoire, en particulier l’épisode du serviteur qui alla cacher son talent dans la terre.

Les versets lus permettent cependant de mesurer l’importance des sommes reçues par les différents serviteurs. Un talent, cela représente trente-quatre kilos d’or pur, soit trois mille deniers, environ dix ans de salaire d’un journalier agricole. Cinq talents, c’est cinquante ans de salaire. Par cette parabole, Jésus nous fait percevoir l’immensité des dons que Dieu nous offre : la planète sur laquelle nous vivons et ses trésors ; la vie et les bonheurs qui sont possibles lorsque nous nous comportons en frères ; la grâce qui nous éclaire de l’intérieur et ouvre nos yeux sur l’invisible. Et nous ne ferions rien de tant de dons reçus ? Quelle inconscience !

Dans l’encyclique Laudato Si’, le pape François met le doigt sur les trésors de la terre et notre devoir de les faire fructifier. Dans celle qu’il a signée le 3 octobre dernier, Fratelli tutti, il nous interroge sur ce que nous faisons ou ne faisons pas de la fraternité ; et il constate qu’elle est souvent mise à mal ; elle est alors un trésor que nous ne faisons pas fructifier.

En cette journée mondiale des pauvres, puissions-nous corriger le tir et nous entendre dire, le jour où nous verrons Dieu face-à-face : « Tu as été fidèle… Entre dans la joie de ton seigneur. »