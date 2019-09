"Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant ..." (Lc 16, 19-31)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait aux pharisiens :

« Il y avait un homme riche,

vêtu de pourpre et de lin fin,

qui faisait chaque jour des festins somptueux.

Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare,

qui était couvert d’ulcères.

Il aurait bien voulu se rassasier

de ce qui tombait de la table du riche ;

mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères.

Or le pauvre mourut,

et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham.

Le riche mourut aussi,

et on l’enterra.

Au séjour des morts, il était en proie à la torture ;

levant les yeux, il vit Abraham de loin

et Lazare tout près de lui.

Alors il cria :

‘Père Abraham, prends pitié de moi

et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau

pour me rafraîchir la langue,

car je souffre terriblement dans cette fournaise.

– Mon enfant, répondit Abraham,

rappelle-toi :

tu as reçu le bonheur pendant ta vie,

et Lazare, le malheur pendant la sienne.

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation,

et toi, la souffrance.

Et en plus de tout cela, un grand abîme

a été établi entre vous et nous,

pour que ceux qui voudraient passer vers vous

ne le puissent pas,

et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’

Le riche répliqua :

‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare

dans la maison de mon père.

En effet, j’ai cinq frères :

qu’il leur porte son témoignage,

de peur qu’eux aussi ne viennent

dans ce lieu de torture !’

Abraham lui dit :

‘Ils ont Moïse et les Prophètes :

qu’ils les écoutent !

– Non, père Abraham, dit-il,

mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver,

ils se convertiront.’

Abraham répondit :

‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,

quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts :

ils ne seront pas convaincus.’ »

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Pic

Il est un riche, qui n’a pas de nom. Cet anonymat permet de tout imaginer : et s’il portait mon nom ? et si c’était moi ? et si la parabole visait mon propre comportement, mon indifférence vis-à-vis de ceux qui souffrent à la porte de chez moi ? car, même si on ne roule pas sur l’or, on est toujours le riche de quelqu’un d’autre.

Il est un pauvre, Lazare. Il meurt de faim, sur le seuil de la demeure du riche. Jésus l’appelle par son prénom. Ce traitement particulier lui confère ce qui lui manque : la dignité humaine, qui lui est refusée par tous. Dieu connaît son nom, et lui donne une reconnaissance.

Et voici que la mort les surprend tous les deux. Les rôles s’inversent alors. Et le riche se réveille, découvrant l’abîme qui le sépare de son frère et qu’il a lui-même contribué à creuser de son vivant.

Dans cette histoire, point de vie éternelle, point d’espérance de la résurrection : seule existe la sombre image du séjour des morts, dans lequel quelques élus peuvent trouver un peu de réconfort auprès d’Abraham.

Une idée vient alors au riche : ne peut-on pas envoyer quelqu’un depuis cet enfer, pour alerter ceux qui sont encore là-haut ?

La réponse est sans appel : « S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, même si quelqu’un ressuscitait d’entre les morts, ils ne seront pas convaincus. »

Nous voici prévenus, nous les riches. Inutile d’attendre de Dieu un avertissement solennel : nous avons à notre disposition tout ce qu’il faut, dans cette formidable boîte à outils pour bien vivre qu’est l’Écriture. Elle nous dispense d’attendre une révélation extraordinaire, qui de toute façon ne viendra pas. Elle nous ressasse la même antienne : ne laisse pas, à ta porte, mourir de faim ce frère que Dieu connaît par son nom.