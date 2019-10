En voilà une jolie fleur, à caractère ornemental depuis des siècles, qui peut être végétale, mais aussi de verre, et même se décliner en une forme de folie. Eh bien voilà qui mérite quelques explications. Ce n'est pas une fleur banale, et en même temps, elle est si courante qu'on n'en devine pas l'origine, à part la Hollande.

En effet, la tulipe introduite en Europe vers 1560, a comme on le sait fleuri magnifiquement en Hollande, mais elle vient en fait d’un mot turc, tülbent, désignant un turban et la fleur en raison de sa forme, et ce mot turc est lui-même issu du persan dulband, turban. De fait, cette forme particulière est à l’origine au XIXe siècle de deux emplois métaphoriques avec en 1876, les verres à boire de forme ovoïde et renflée au milieu, cité par Larousse, et qu’on a appelé tulipe, mais aussi ce type de globe en verre ou en cristal dont on recouvre une lampe et qu’on atteste en 1893.

Alors évidemment, ce qu’il faut repérer au tout départ c’est la plante bulbeuse, qui en réalité fait partie des liliacées, et dont on reconnaît la tige droite et lisse, et les longues feuilles qu’on dit lancéolées, c’est-à-dire en forme de lance. Sauf dans les champs de tulipe hollandais, c’est en général une plante dite solitaire, colorée, rouge, jaune, etc. avec un pistil d’importance. Et on ne s’en souvient peut-être plus, mais obtenir une tulipe noire a longtemps fait partie des rêves irréalisables pour les horticulteurs, d’où l’assimilation de la tulipe noire au rêve impossible. On peut lire par exemple chez Théophile Gautier cette description de M. Asselineau, qui « comme tout être délicat favorisé par le ciel d’une jolie manie, a sa tulipe noire, son dalhia bleu, son desideratum, il voudrait posséder en original le Prince des sots », ouvrage rare. Et pour revenir à la description de la tulipe, Colette, dans son herbier l’a fait de manière saisissante : « Peinte comme un œuf de Pâques, rouge, léchée de jaune et d’orange, ton postère lourd se tient ferme sur ta tige ». Cela étant, Colette n’était pas atteinte de la tulipomania.

Et ce n'est pas un mot que j'invente, il a bel et bien existé pour désigner le goût passionné pour les tulipes, qui alla jusqu’à la déraison et qui a sévi particulièrement en Hollande au XVIIe siècle. Et Georges Bazin en 1984 dans les Fleurs vuees par les peintres, de rappeler que « des notaires des tulipes furent institués pour présider aux spéculations qui atteignirent leur sommet vers 1630 ». Eh bien la tulipe a toujours le vent en poupe, c’est une valeur sûre finalement !