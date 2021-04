Twitch : Villeurbanne joue la carte du streaming pour parler politique

Depuis quelques mois, la commune a décidé d'investir la scène du streaming, par le biais de Twitch : le maire Cédric Van Styvendael y avait joué à Among Us, et, il y a quelques jours, c'est Agnès Thouvenot, adjointe à la ville à la transition écologique, qui s'est prêtée au jeu. Pendant 1h30, l'élue a joué en direct à Cities: Skyline, un jeu de gestion de ville pour parler urbanisme, aux côtés de Gaëtan Constant, adjoint au numérique, notre invité.