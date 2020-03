Jeune, ma Grand-Mère m’avait abonné à Tintin et Pilote et j’ai donc eu ce privilège de côtoyer dès l’enfance Oumpah-Pah le grand sauvage, l’indien débonnaire à la force herculéenne, mais aussi Tanguy et Laverdure, deux amis inséparables dans l’univers des pilotes de chasse, et bien sûr les Gaulois mondialement connus, Astérix et Obélix, publié dans cent-onze langues. Avec force expressions gauloises.

Par Toutatis, comme dit régulièrement Obélix. Toutatis ou Teutatès était un dieu celte, repéré grâce à une inscription au sanctuaire de Beauclair dans le Puy-de-Dôme. Teutatès signifie « père de la tribu », un équivalent possible de Mars. Atroce détail, il était apaisé par le sang des victimes sur le champ de bataille. Alors, passons à des expressions plus pacifiques... Par exemple lorsqu’on lit en chiffres romains deux x et deux i, XXII v’là les Romains. Ce chiffre viendrait des onze boutons que portait jadis la vareuse d’un policier, et comme ils étaient deux dans leur ronde, voilà qui fait 22…

Un des succès d’Astérix tient aussi aux allusions historiques, disséminées dans les dialogues. Par exemple, à un personnage portant du tweed, vient la question, « c’est cher ? » et tombe la réponse : « Mon tailleur est riche », phrase éloquente en tête de la première leçon de la méthode Assimil d’anglais : « My tailor is rich ! » De la même manière, on fut nombreux à étudier les Commentaires sur la Guerre des Gaules, écrit par César entre -58 et -52, d’où ce dialogue savoureux : « Ben oui, ô César, nous n’avons pas de souvenir de la Guerre des Gaules ». Réponse : « Sans commentaire… » Ajoutons que la publicité et la littérature ne sont pas en reste.

Eh bien à un Romain disant à Obélix qu’il a un gros nez : « -Ce n’est pas très drôle, Romain ! Tu aurais pu dire : c’est un menhir ! Que dis-je un menhir ? C’est un dolmen. » Allusion bien sûr à Cyrano de Bergerac et la célèbre tirade du nez : « C’est un cap ! Que dis-je ? c’est une péninsule ». Et à propos de nez, concluons sur cette remarque : « Il semblerait qu’Amora, déesse de la moutarde, soit montée au nez des autres dieux ». Ah par Toutatis, gloire à Uderzo et Goscinny, maîtres es bonne humeur. Mais là je vous quitte, parce qu’on doit me livrer un dolmen tout à l’heure…