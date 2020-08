Un ancien restaurant transformé en maison d'accueil pour enfant à Vauchrétien

Un ancien restaurant de Vauchrétien accueillera bientôt 6 jeunes enfants entre 4 et 10 ans.

Un projet mené par l'association APIJ prévention insertion, une association dont le siège est à Angers et qui assure l'accueil de 120 enfants et jeunes en Maine-et-Loire.

Dans ce projet, la grande victoire de Jacqueline Branger, présidente de l'APIJ, c'est d'entendre les enfants dire qu'ils "rentrent à la maison".