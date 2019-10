Un an après, le département panse ses plaies. A Trèbes, Limoux et Carcassonne, on fait mémoire des quinze personnes disparues dans les inondations qui se sont abattues sur le département de l'Aude, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, mais également des nombreux dégâts matériels, estimé à plus de 256 millions d'euros. Retour sur cet épisode tragique avec le père Philippe Guitart, curé de la paroisse de Trèbes.