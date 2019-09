"Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? " (Lc 6, 39-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples en parabole :

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?

Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?

Le disciple n’est pas au-dessus du maître ;

mais une fois bien formé,

chacun sera comme son maître.

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère,

alors que la poutre qui est dans ton œil à toi,

tu ne la remarques pas ?

Comment peux-tu dire à ton frère :

“Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”,

alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?

Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;

alors tu verras clair

pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. »

Source : AELF



Méditation Père François Lestang

Moi, aveugle ? Si cette affirmation venait d’un de mes amis, je ne pense pas que j’y croirais ; après tout, ne suis-je pas au contraire un observateur attentif de ce qui se passe autour de moi, un juge perspicace des travers des autres, et peut-être un accompagnateur, de personnes ou de groupes ?

Moi, aveugle ? Quand c’est Dieu qui me l’affirme, c’est à la fois un choc et une espérance. C’est un choc parce que, soudainement, Dieu me donne de réaliser que je me suis trompé sur mes capacités, et plus grave, je réalise aussi que j’ai conduit certains de mes proches sur de mauvais chemins, au nom de ma supposée clairvoyance.

Mais c’est aussi une espérance, parce que Jésus aime à guérir les aveugles, et que ceux-ci peuvent le suivre sur le chemin, et devenir davantage ses disciples. A leur tour, ils pourront guérir les aveugles, ils pourront conduire ceux qui leur sont confiés, à la suite de Jésus.

Seigneur, merci pour les personnes vers lesquelles tu m’envoies aujourd’hui. Je t’en prie, ouvre mes yeux sur ce qui m’empêche d’être vraiment au service de la venue de ton royaume dans leurs vies.