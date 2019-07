Un C7 de la société civile pour inciter le G7 à l'action

Cette réunion entendu donner une place à l’expression de la société civile des sept Etats membres au sein des négociations du G7. Développement, climat, lutte contre les inégalités ou encore éducation sont notamment à l’ordre du jour.



Durant ce sommet C7, quelles questions voulez-vous poser ?

"C’est déjà avoir un G7 qui soit contributeur d’initiatives concrètes. Nous avons des déclarations, chaque année, de la part du G7 mais il faut qu’elles soient traduites dans les faits. […] Coordination Sud, qui est la plateforme des ONG françaises, est sur tous les enjeux de la solidarité internationale. Il y a des urgences en matière climatique, sur l’égalité femme-homme, sur les crises humanitaires, la sécurité alimentaire. Toutes les ONG travaillent sur ces enjeux et quand nous nous réunissons, nous essayons de mettre en commun toutes nos recommandations. Les ONG sont très coordonnées" explique Matthieu Moriamez, de Coordination Sud.



Vous allez être reçus par Emmanuel Macron. Quelles sont les grandes idées forces que vous voulez lui faire passer ?

"Nous voulons mettre l’accent sur le Sahel et les inégalités en Afrique. Ce C7 est là pour lutter contre les inégalités. Cela passe notamment par les aides au développement. Emmanuel Macron avait annoncé une trajectoire pour atteindre 0,55% du PIB en 2022. On en est encore loin. Les ONG portent une demande de 0,7% consacrée à l’aide publique au développement. Ce sera l’un des messages. L’autre message portera sur l’égalité femme-homme, avec la volonté d’accorder une place aux femmes et aux jeunes femmes dans le cadre de l’éducation. Et enfin les enjeux climatiques avec la mise en place de l’accord de Paris" ajoute-t-il.



Vous pensez que les Etats peuvent vraiment s’engager davantage ?

"Pour être contrôlé, nous demandons à ce que les organisations de la société civile soient associées régulièrement dans les mises en œuvre" conclut