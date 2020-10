Un café à Chinon fait de la résistance

30 % des établissements en hôtellerie-restauration mettront la clé sous la porte en France d'ici la fin de l'année : ce n'est qu'une estimation des professionnels du secteur pour le moment. Le secteur est une nouvelle fois touché après le passage en couvre-feu samedi de nombreux départements.

En Touraine, les rideaux des bars et des cafés sont baissés depuis samedi, mais le patron du café français à Chinon, Jean-François Roche, a décidé de faire de la résistance. Il a prévenu la gendarmerie et le gérant a accueilli des clients jusqu'à 21h. Sa façon la plus efficace pour être entendu estime-t-il.

Dans ce reportage, Sabine Ferrand, la présidente de l'Union des Métiers et de l'Industrie de l'Hotellerie en Centre Val de loire réagit à la démarche de ce gérant. Elle n'encourage pas les établissements à braver les interdits bien sûr, mais en tant que gérante d'un restaurant et d'une boîte de nuit dans le 41, elle comprend que la situation est très difficile pour nombre de patrons dans ce secteur.

L'UMIH nationale attend en ce moment un retour du gouvernement. Elle a demandé mardi 26 octobre au premier ministre une autorisation d'ouvrir des débits de boissons de 6h à 21h.

Dans cette édition, on fait aussi un zoom sur un projet d'énergies vertes en Loir-et-Cher avec le projet de l'entreprises Ze Energy. Son créneau, c'est le solaire L'installation sera construite au sud de Blois à Gièvres. Explications dans cette édition.