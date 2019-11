Un centre dédié à l'accueil des femmes battues ouvre aujourd'hui à Nantes

Un centre unique en France dédié à l'accueil des femmes battues ouvre aujourd'hui 25 novembre à Nantes.

Les victimes sont accueillies gratuitement avec leurs enfants, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Appelé "Citad'elles", ce lieu de 750m² propose différents services : des soins, des hébergements, la possibilité de porter plainte, et un accompagnement à une reconstruction personnelle et professionnelle.

Ce centre, où travaillent en permanence 13 personnes, pourrait accueillir 20 000 personnes par an.

Valérie Alassaunière est la directrice de "Citad'elles". Elle est interrogée par Antony Torzec.