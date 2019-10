Un concours de dessin pour le logo des JMJ 2022

Un appel à la créativité des jeunes mais un cahier des charges est très strict

Le logo doit inclure le nom "JMJ Lisboa 2022" avec la possibilité d’une version en anglais ou dans d’autres langues. Il doit bien sûr s’inspirer et contenir le thème "Marie se leva, et s’en alla en hâte". Il doit aussi faire référence à la culture chrétienne portugaise. En ce qui concerne L'hymne, il doit être facile à apprendre et à chanter mais aussi facile à traduire dans toutes les langues du monde.



Les jeunes sont encouragés par le pape et le patriarcat de Lisbonne

Le Saint-Père n’a pas donné de consigne particulière pour ce concours mais il a exprimé le désir qu’il y ait une grande harmonie entre les JMJ de Lisbonne, le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel et l’exhortation apostolique post-synodale, le Christus Vivit.

Le Cardinal Patriarche de Lisbonne, Manuel Clemente s'attend à une "grande participation" à ce concours pour les JMJ car : "Nous parlons d'un événement de classe mondiale qui implique des millions de jeunes qui ont déjà participé ou souhaitent participer aux JMJ. Ils sont très attentifs et nous demandent constamment ce que sera le logo et l’hymne". Si vous êtes inspirés, vous avez jusqu’au 4 novembre pour vous inscrire et jusqu’au 29 novembre pour faire votre proposition. A vos pinceaux !!!